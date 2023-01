NEW YORK (dpa-AFX) - Nach düsteren Prognosen von Intel für das laufende erste Quartal werden die Aktien der US-Halbleiterbranche am Freitag unter Druck erwartet. Der Prozessorhersteller geht für die ersten drei Monate des Jahres von einem bereinigten Umsatz von 10,5 bis 11,5 Milliarden US-Dollar aus. Analysten hatten hingegen im Mittel ihrer Schätzungen fast 14 Milliarden Dollar prognostiziert. Der Intel-Kurs sackte im vorbörslichen New Yorker Handel um mehr als neun Prozent ab.

Die Aussagen des Technologiekonzerns zum laufenden Quartal seien "bemerkenswert schwach", schrieb Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank. Komme es wie von Intel beschrieben, dann stehe der größte Umsatzrückgang auf Quartalssicht seit der großen Finanzkrise bevor. Analyst Chris Caso von Credit Suisse sprach von einem außerordentlich düsteren Ausblick. Große US-Investmenthäuser wie JPMorgan und Bank of America, die beide zum Verkauf der Aktien raten, strichen ihre Kursziele zusammen.