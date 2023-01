FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Vor wichtigen Zinssitzungen der großen Notenbanken und wegweisenden Quartalsberichten sind die Anleger bei Technologie-Aktien am Montag vorsichtiger geworden. Nach zuletzt gutem Lauf ist der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zum Wochenstart um fast 3 Prozent abgesackt. Er kommt vom höchsten Stand seit April 2022. Damit waren die Tech-Werte am Montag die schwächste Branche und zogen die Börsen insgesamt nach unten. Seit Jahresbeginn steht für den Sektor aber noch immer ein Plus von rund 14 Prozent zu Buche.

Tech-Werte gelten als besonders zinssensibel, was Investoren vor den anstehenden Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank und der Bank of England nervös macht. Außerdem legen im Wochenverlauf die Tech-Giganten Meta , Amazon , Alphabet und Apple Geschäftszahlen vor, welche wichtige Signale für die Branche senden dürften.