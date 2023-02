Jeder der letzten Korrekturen bei S&P 500 und Dax startete, als der Dollar eine Rally begann und aus einem zuvor abwärtsgerichteten Trend nach oben ausbrach. Am Freitag ist das mit den viel besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten passiert: der Dollar schoß nach oben, die Renditen stiegen - S&P 500 und Dax wollten das zunächst nicht wahrhaben, schlossen am Freitag aber dann doch deutlich schwächer. Mit den US-Arbeitsmarktdaten ist das von den AktienmS&ärkten eingepreiste "Beste-aller-Welten"-Szenario mindetens schwer angekrazt: wie kann die US-Notenbank Fed bei einem derart starken Arbeitsmarkt überhaupt daran denken, im Jahr 2023 die Zinsen wieder zu senken. Der Fed-Pivot ist damit deutlich unwahrscheinlicher geworden - und gleichzeitig herrscht eine Gier an den Märkten (FOMO) wie seit Jahren nicht mehr. Das ist eine ziemlich giftige Kombination..

Hinweise aus Video: