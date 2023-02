Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, hat 4,235 Millionen BYD-Aktien für 139 Millionen US-Dollar verkauft. Durch den Verkauf am 3. Februar verringerte sich Berkshires Anteil an den von BYD ausgegebenen H-Aktien von 12,26 auf 11,87 Prozent, wie Reuters unter Berufung auf eine Meldung an die Hongkonger Börse berichtet.

Berkshire Hathaway hat damit fast 95 Millionen seiner ursprünglich 225 Millionen Aktien von BYD verkauft und seinen Anteil seit August um mehr als ein Drittel reduziert. Die Verkäufe haben nach Bloomberg-Berechnungen bereits Ende Januar die 500-Millionen-Dollar-Marke geknackt.