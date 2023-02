Die Commerzbank (Coba) erzielte ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2022. Im Jahr zuvor waren es noch 1,2 Milliarden Euro gewesen. 30 Prozent vom reinen Gewinn will die Bank ausschütten. Sie schlägt eine Dividende von 20 Cent je Aktie vor und will Aktien im Wert von 122 Millionen Euro zurückkaufen. Im kommenden Jahr dürfen sich die Aktionäre über ein noch besseres Ergebnis und eine noch höhere Dividende freuen, wenn die Coba mit ihrem Ausblick für 2023 recht behält:

Lynx_Ariva: Ich hatte eigentlich mit 25 Cent Dividende gerechnet, aber für das Aktienrückkaufprogramm (ARP) nehme ich gerne die 5 Cent weniger in Kauf. Es wird dem Kursverlauf guttun, da man nicht nur große Töne spuckt, sondern Taten folgen lässt. […] Bombastische Zahlen – ich kann kein Haar in der Suppe finden. Das wird was. Ich gebe kein Stück ab, auch keine Tradingposition! Der Bund wird sich noch freuen, damals so einen günstigen Einstiegskurs bekommen zu haben!