Klar ist: die Mannschaft mit Hauptsitz in Stuttgart hat in der Branche eine starke Preissetzungsmacht und für die nächste Zeit auch einige konkrete Pläne. Zum einen will Mercedes in den nächsten zwei Jahren verstärkt eigene Aktien zurückkaufen, wobei ein Budget von bis zu vier Milliarden Euro angedacht ist. Der Startschuss für den Aktienrückkauf soll im März erfolgen, wobei die beiden chinesischen Großaktionäre Beijing Automotive Group (BAIC) und Geely zu den Verkäufern zählen, wie Vorstand und Aufsichtsrat gestern mitteilten. Zudem plant Mercedes einen kleinen Ableger seiner G-Klasse – dem kantigen Geländewagen, der hierzulande stark nachgefragt wird. Dieser soll im Jahr 2026 an den Start gehen.

Aktuell notiert die Aktie bei über 74 Euro und hat laut Einschätzung der Analysten noch deutlich Luft nach oben. Als durchschnittliches Kursziel werden auf Marketscreener knapp 87 Euro genannt. Bei Warburg Research setzt man dies mit 95 Euro sogar noch deutlich höher an.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 74,34EUR gehandelt.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion