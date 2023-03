Die Aktien des Elektroautobauers Tesla erholten sich mit plus 2,6 Prozent etwas von der ausgeprägten Kursschwäche am Vortag. Eine Investorenveranstaltung hatte die Erwartungen von Anlegern enttäuscht./bek/he

Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,66 Prozent auf 4007,81 Punkte und überwand wieder die 4000er Marke. Noch etwas stärker ging es mit dem Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 nach oben, der um 1,10 Prozent auf 12 177,39 Punkte zulegte. Auch auf Wochensicht lässt der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,7 Prozent den Dow hinter sich.

NEW YORK (dpa-AFX) - Verhaltene Kursgewinne haben am Freitag den frühen Handel an den US-Börsen geprägt. Damit folgten sie der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten Europas. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,10 Prozent auf 33 036,74 Punkte zu. Auf Wochensicht hat der Leitindex damit 0,7 Prozent gewonnen.

