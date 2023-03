Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist ein game changer für die Schweiz: Per "Notstandsgesetz" wurden die Aktionäre der Credit Suisse am Sonntag entmündigt - für den vermeintlich so sicheren Finanzstandort Schweiz ist das ein heftiger Traditionsbruch, der viele Fragen aufwirft! Ein Kommentator formulierte es so: "Russland in Zürich". Der Aktienkurs der angeschlagenen Züricher Bank lag schließlich noch am Freitag fast 70% über dem Kaufkurs der UBS, und es ist ja nicht sicher, dass die Bank nicht aus dieser Krise wieder heraus gekommen wäre. Nun ist mit der neuen UBS eine Superbank entstanden, deren Bilanzsumme doppelt so groß ist wie das BIP der Eidgenossen - definitiv too big to fail. Auch die SNB als Notenbank ist völlig überdimensioniert - der "größte Hedgefonds der Welt" ist stark aktiv an den Finanzmärkten und verbuchte im letzten mit 132 Milliarden Franken einen Verlust, der 16% gesamten Wirtschaftsleistung unseres Nachbarlandes entspricht. Die Bilanzsumme der SNB liegt bei 150% des BIP - bei der Fed sind es ca. 33%..

1. Credit Suisse UBS-Deal: Die staatlich erzwungene Übernahme

2. Bankenkrise: Banken-Aktien verlieren 1 Billionen Dollar in 1 Monat

