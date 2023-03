Indien: das neue China? Nirgendwo gibt es mehr Tenbagger! Mega-Wachstum voraus

Die Studie zeigt, dass 20 Prozent der an der National Stock Exchange of India (NSE) notierten Aktien in den letzten zehn Jahren Tenbagger-Aktien waren. Zum Vergleich: In China haben sich im gleichen Zeitraum nur drei Prozent der Aktien im Wert verzehnfacht.

Tatsächlich plant Indien einen massiven Ausbau des verarbeitenden Gewerbes. In gewisser Weise will die indische Regierung unter dem Hindu-Nationalisten Narendra Modi Indien zur Fabrik der Welt machen.

Goldman Sachs sieht deshalb ein hohes Wachstumspotenzial für chinesische Technologiekonzerne, die in Indien produzieren und so vom niedrigen Lohnniveau profitieren, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Die Goldmänner nennen zwei mit "Kaufen" bewertete Aktien, die von Indiens großen Produktionsplänen profitieren könnten. Es handelt sich um den taiwanesischen Giganten Hon Hai Precision Industry - den weltgrößten Auftragshersteller von Elektronikprodukten, der rund 70 Prozent der iPhones zusammensetzt. Und: das chinesische Unternehmen Luxshare, ebenfalls ein Apple-Zulieferer.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion