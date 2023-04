Dimon stichelt gegen Fed: Darum wird die Bankenkrise noch jahrelang spürbar sein

Die Bankenkrise und der damit verbundene Druck auf den Finanzsektor sei immer noch eine Bedrohung und sollte durch eine Neugestaltung des Regulierungsprozesses angegangen werden, so Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre.

"Während ich diesen Brief schreibe, ist die aktuelle Krise noch nicht vorbei, und selbst wenn sie hinter uns liegt, wird sie noch jahrelang nachwirken. Wichtig ist jedoch, dass die jüngsten Ereignisse nicht mit denen der globalen Finanzkrise von 2008 vergleichbar sind", so Dimon weiter.