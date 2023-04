NEW YORK (dpa-AFX) - Nach jüngsten Inflationszahlen haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Nachdem der Anfangsschwung zunächst nachgelassen hatte, notierten die großen Indizes zuletzt wieder alle klar im Plus. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial nach knapp einer Stunde des Handels 0,49 Prozent auf 33 850,12 Punkte.

