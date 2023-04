Neustadt a. d. W. (ots) - Ob es sich lohnt, in Bitcoin, Ethereum oder Ripple zu

investieren oder nicht - Anleger sollten die Antworten auf folgende Fragen

kennen: Wann muss man sich selbst um die Abgeltungsteuer kümmern? Was übernimmt

die Bank? Und wie lassen sich Verluste verrechnen? Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, worauf Privatanleger zu achten

haben. Denn auf Gewinne aus dem Kryptohandel muss Einkommensteuer gezahlt

werden, wie der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich entschieden hat.



Klassische Anlageformen: Die Bank kümmert sich um die Abgeltungssteuer





Privatanleger mit Aktien, Fondsanteilen und anderen regulierten Anlageproduktenim Depot kommen in der Regel kaum noch mit dem Finanzamt in Berührung: DieBanken verrechnen gegebenenfalls Gewinne mit Verlusten und führen für sie dieAbgeltungssteuer ab.Anders ist das bei Kryptowährungen. Die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, hat Bitcoins & Co. alsRechnungseinheiten eingestuft. Kryptowährungen sind somit zwar kein gesetzlichesZahlungsmittel, Geldbestände in virtuellen Währungen werden rechtlich somitweder als (Fremd-)Währung noch als Kapitalanlage behandelt. Dafür aber alssogenannte sonstige Wirtschaftsgüter. Und das bedeutet: Gewinne und Verluste ausKryptowährungen können für die Steuererklärung relevant sein.Anlageform Kryptowährung: Privatanleger müssen sich selbst kümmernWer als Privatanleger beispielsweise Bitcoins innerhalb einer Ein-Jahres-Fristmit Gewinn verkauft, erzielt damit Spekulationsgewinne, die dem regulärenEinkommensteuersatz unterliegen. Für das Finanzamt macht es dabei keinenUnterschied, wie dieser Gewinn entsteht. Heißt: Wer mit Kryptowährung handelt,sie in andere Kryptowährungen oder in echte Währung umtauscht oder mit denKryptowährungen einkauft - was bei einigen Einzelhändlern bereits möglich ist -,der muss seine Gewinne laut BFH-Urteil vom 14. Februar 2023 (Aktenzeichen IX R3/22) in der Steuererklärung angeben. Das hat die Finanzverwaltung bereits vordem BFH-Urteil so gehandhabt, allerdings gab es dazu sowohl Kritik wie auchKlagen. Mit seinem Urteil hat der BFH das Thema abschließend geklärt.Entscheidend für die Frage, ob und wie hoch die Veräußerungsgewinne besteuertwerden, ist das Datum der Anschaffung der digitalen Währung. Dafür gibt es zweiSzenarien:1. Haltefrist von mehr als einem Jahr: steuerfreiFür Privatanleger, die Bitcoin & Co. vor mehr als einem Jahr gekauft haben, istdie Sache einfach: Ihre Veräußerungsgewinne bleiben steuerfrei. EineEinschränkung gibt es allerdings: Erzielen sie mit der Kryptowährung Zinsen,wird nicht nur die Abgeltungsteuer für die Zinsen fällig, sondern es erhöht sich