Beabsichtigte Transaktion von Allied Gold zeigt den potenziellen Wert von Desert Golds SMSZ-Projekt in West-Mali

Delta, British Columbia, Kanada, 9. Mai 2023 / IRW-Press / - Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich, über eine kürzlich vorgeschlagene Transaktion zu berichten, bei der eine neue Managementgruppe, bestehend aus ehemaligen Leitern von Yamana Gold, Allied Gold Corp. Limited an die Börse bringen möchte. Allied Golds Haupt-Asset, das Konzessionsgebiet Sadiola Mine, befindet sich direkt an der nördlichen Grenze von Desert Golds SMSZ-Projekt (siehe Abbildung 1). Die Mine Sadiola enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 7,3 Mio. Unzen in 149,5 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,51 g/t Au (Pressemitteilung von Allied Gold vom 27. April 2023). Es wird davon ausgegangen, dass Allied Golds Bewertung auf den Nettoinventarwert abgezinst und sich voraussichtlich auf 1,2 Milliarden USD belaufen wird; neben der Mine Sadiola umfasst sie die Minen Bonikro und Agbaou, ein Goldprojekt auf Machbarkeitsstufe in Äthiopien und Explorations-Assets in Ägypten**.