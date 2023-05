Lassen die heutigen Daten zur Inflation in den USA (14.30Uhr deutscher Zeit) die Aktienmärkte der Wall Street endlich aus ihrem Koma erwachen? Die Handelsvolumina in den letzten beiden Tagen geradezu unterirdisch, die US-Aktienmärkte dementsprechend in diesem Zeitraum kaum verändert - warten alle auf die Zahlen zur Inflation, bevor sie sich aus dem Fenster lehnen? Insgesamt laufen die US-Aktienmärkte seit Monaten seitwärts ohne klare Richtungsentscheidung: nach oben können sie nicht, nach unten wollen sie nicht. Daher besteht offenkundig für viele Marktteilnehmer kein Handlungsbedarf. Und so erwarten auch die Options-Märkte heute eine der geringsten Markt-Bewegungen der letzten Jahre im Umfeld der Veröffentlichung von US-Inflations-Daten..

Hinweise aus Video: