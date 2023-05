Kanada ist nicht nur bekannt für seine unberührte Natur und atemberaubende Landschaft, sondern auch für seine erfolgreiche Landwirtschaft. Insbesondere der Apfelanbau hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Nach der Blaubeere erzielt der Apfel die höchste Wertschöpfung im Obstsektor. Wobei er einen Anteil von 21% ausmacht. Doch nicht nur die Wirtschaft profitiert vom Apfelanbau, auch die Kanadier selbst lieben das Obst. Pro Kopf werden ca. 8 kg Äpfel pro Jahr gegessen. Kein Wunder also, dass im Jahr 2021 8,54 Kilogramm frische Äpfel pro Person verfügbar waren. Der Anbau von Äpfeln in Kanada nimmt weiterhin zu und erreichte im Jahr 2021 eine Fläche von 44.842 Hektar - das dritte Jahr in Folge mit einem Anstieg.