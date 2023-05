Shutterstock erwirbt GIPHY, die weltweit größte GIF-Bibliothek und Suchmaschine

Fügt eine Plattform für mobile Inhalte mit 1,7 Milliarden täglichen Nutzern und globalen Partnern wie Instagram, Facebook, WhatsApp, Microsoft, TikTok, Samsung, Twitter, Slack und Discord hinzu

NEW YORK, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ein führender Partner für transformative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von GIPHY, Inc. von Meta Platforms, Inc. abgeschlossen hat. GIPHY ist die weltweit größte Sammlung von GIFs und Stickern, die zwanglose Unterhaltungsinhalte liefern.