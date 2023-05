Plug Power: Wasserstoff-Megadeals in Europa! Was macht die Aktie?

Investoren des US-Unternehmens Plug Power sind Kummer gewöhnt: Zu Beginn des Jahres 2021 konnte der Brennstoffzellenhersteller noch mit rasantem Kursanstieg beeindrucken, seitdem ist es aber stetig bergab gegangen. Weder die Energiekrise noch der Aufschwung vieler Tech-Titel zum Jahresstart konnten der Wasserstoff-Aktie bislang nachhaltig helfen. CEO Andy Marsh blickt dennoch weitestgehend optimistisch in die Zukunft – und könnte damit recht behalten.

Während der Kurs sinkt, füllen sich bei Plug Power nämlich die Auftragsbücher. So hat der Konzern zu Beginn der vergangenen Woche drei Deals für die Lieferung von insgesamt 5 Megawatt (MW) grünen Wasserstoffs mit europäischen Industrieunternehmen bekanntgegeben. Interessant daran ist: Mit diesen Deals kommt laut Plug Power erstmalig grüner Wasserstoff in industriellen Maßstab in Glasherstellungs-, Aluminiumrecycling- und Stahlherstellungsprozessen in Europa zum Einsatz.