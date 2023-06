Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2023

Empfehlung: Halten

seit: 02.06.2023

Kursziel: 47,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.06.2023, vormals Kaufen

Analyst: Thorsten Renner



E-Commerce im ersten Quartal 2023 mit erwarteter Normalisierung

Die endgültigen Zahlen der Hawesko Holding SE zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bestätigten die bereits gemeldeten vorläufigen Eckdaten. Wie erwartet, trat im vergangenen Jahr eine Normalisierung des Geschäfts ein, nachdem 2021 durch die Auswirkungen der Pandemie befeuert war. Der Rückgang bewegte sich jedoch in engen Grenzen und die Gruppe liegt mit ihren Zahlen immer noch deutlich über den Werten vor der Pandemie.

Das abgelaufene Geschäftsjahr war zudem durch einige einmalige Sonderaufwendungen belastet. Außerdem verzeichnete die Gesellschaft umfangreiche Kostensteigerungen, denen das Management mit Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen entgegenwirkt. Allerdings entfalten diese Maßnahmen ihre Wirkung erst mit Zeitverzug.



Die rechtzeitige Fokussierung auf die Digitalisierung bescherte dem Konzern vor allem im Zuge der Pandemie Erfolge. Zudem bietet sie auch eine Basis für zukünftiges weiteres Wachstum. Positiv werten wir auch das verstärkte Engagement in Tschechien, zumal der osteuropäische Markt noch über deutliches Potenzial verfügt. Hier halten wir weitere Expansionsschritte für denkbar.



Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 spürte die Hawesko-Gruppe teilweise durchaus eine Konsumzurückhaltung, vor allem im Segment E-Commerce. Das leichte Umsatzplus kam denn auch lediglich durch Konsolidierungseffekte zustande. Aufgrund weiterer Kostensteigerungen blieb auch das Ergebnis hinter dem Vorjahreswert zurück, zumal dieser durch die Auflösung einer Rückstellung positiv beeinflusst war. Im Gesamtjahr sehen wir Umsatz und operatives Ergebnis leicht über Vorjahr. Veränderungen könnten sich hierbei jedoch durch weitere Zukäufe ergeben.

Auf dem aktuellen Kursniveau bietet die Hawesko-Aktie eine durchaus ansehnliche Ausschüttungsrendite von 4,4 Prozent. Wir sind überzeugt, dass der Premium-Weinhändler auch in den kommenden Jahren attraktive Dividenden zahlen wird. Infolge der Aktualisierung unserer Schätzungen nehmen wir unser Kursziel auf 47,00 Euro zurück. Auf der aktuellen Kursbasis resultiert daraus auch einer Anpassung unseres Ratings für die Hawesko-Aktie von "Kaufen" auf "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27147.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



