Im Fokus: HVs von Daimler Truck, Adler, Sto, Ebay und Capital Markets Day bei VW

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeuger- und Verbraucherpreise 05/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsverschuldung 05/23

10:30 Uhr, Deutschland: Pressekonferenz Ifo-Konjunktur-Prognose Sommer 2023

22:30 Uhr, USA: API-Ölbericht (Woche)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 21.06.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 11:15 EUR EZB Panetta Rede 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 15:45 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 15:45 EUR EZB Schnabel Rede 16:00 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 16:00 USA Anhörung des Fed Vorsitzenden Powell 16:00 USA Fed-Mitglied Cook spricht 17:40 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 22:00 USA FOMC Mitglied Mester Rede



