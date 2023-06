"Ein Zehner für vier Euro": Porsche-Aktie mit deutlichem Discount! Schnäppchen!

Ein Zehner für vier Euro In der Smart Investor-Kolumne begeben sich die Value-Investoren Felix Schleicher und Markus Walder von der VAA Value Advisors GmbH auf Schnäppchenjagd. Ihr Fokus sind Beteiligungsgesellschaften mit hohem Abschlag auf den inneren Wert. Fündig werden die Experten beispielsweise bei der Porsche Automobil Holding. Schleicher und Walder erläutern, warum der Titel nicht nur mit einem deutlichen Discount gehandelt wird, sondern auch mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Dividendenrendite sehr attraktiv ist. Daneben wird bei den Aktien von EXOR, Brookfield Corp. und CK Hutchison die Diskrepanz zwischen Wert und Preis genauer unter die Lupe genommen. Lesen Sie hier die Kolumne .

In diesen drei Beiträgen können Anleger Top-Kapitalmarktexperten über die Schulter schauen. Alle sind zuerst in der Smart Investor-Juni-Ausgabe erschienen.

Ausgezeichnete Innovation



Im vergangenen Jahr wurden Jens Nitschke und Alexander Prüfer von der ABSOLUTE Asset Management bei der Verleihung der Boutiquen Awards für eine Fonds-Innovation ausgezeichnet. Dabei hatten sie zwar das Rad nicht neu erfunden, aber an wenigen Stellschrauben eines milliardenschweren Vola-Optionsstrategiefonds gedreht. In der Smart Investor-Fondsanalyse geht Jürgen Dumschat von der AECON Fondsmarketing GmbH der Frage nach, was beim ABSOLUTE Volatility-Fonds (WKN: A2QJK5) den Unterschied macht. Darüber hinaus erläutert der Autor, wie sich die Strategie, die seit dem 1. April 2022 im Fonds umgesetzt wird, in Krisenphasen bewährt hat. Lesen Sie hier die Analyse.



Quality Growth-Aktien auf dem Prüfstand

Louis Puga von der Société de Gestion Prévoir setzt im Prévoir Gestion Actions (WKN: A1T7ND) auf Aktien von wachstumsstarken Qualitätsunternehmen, die im vergangenen Jahr besonders stark unter die Räder kamen. Im Smart Investor-Interview erläutert der Portfoliomanager, welche Auswirkungen die Zinserhöhungen im vergangenen Jahr auf dieses Aktiensegment hatten und nach welchen Titeln er für den Fonds sucht. Darüber hinaus führt der Experte aus, wie er das Portfolio an die neue Zinssituation angepasst hat, warum Luxus-Aktien sich so beeindruckend schlagen und wie das Risikomanagement des Fonds funktioniert. Lesen Sie hier das Interview.

Text: Ralph Malisch, Smart Investor und Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion