Das ist eine Erinnerung daran, dass der Kampf gegen die Inflation alles andere als ausgestanden ist. Die stärkeren Zinsschritte haben heute Morgen Signalwirkung auf alle Aktienmärkte weltweit.

Kräftige Zinsanhebungen sind ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits muss die Kaufkraft erhalten werden, andererseits aber die Inflation sinken. Die Bank of England bewegt sich nun klar in den geldpolitisch restriktiven Bereich und der anhaltende Anstieg der Kerninflation gibt ihr nicht die Zeit abzuwarten, wie sie sich etwa die US-Notenbank jetzt in gewisser Weise eingeräumt hat.