CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com .

Andere wiederum fürchten, dass Fed-Chef Jerome Powell und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in dieser Woche ihre Botschaft der Dringlichkeit weiterer Zinsanhebungen noch einmal bekräftigen werden, um die immer noch zu hohe Inflation in den Griff zu kriegen. Wenn dann am Donnerstag und Freitag die tatsächlich gemeldeten Inflationsdaten auch keine Entspannungssignale bringen, könnte dies eine weitere Woche mit geringer Lust der Anleger auf Aktien werden.

Auch das steigende geopolitische Risiko passt den Investoren so gar nicht in ihre vorsommerlich optimistische Sorglosigkeit. Die Ereignisse in Russland über das Wochenende waren so schnelllebig, dass sie angesichts der Ungewissheit über die Situation erst einmal dazu tendieren, etwas mehr Kasse zu machen und zu halten.

Auch in der neuen Handelswoche hält das Interesse der Anleger an Gewinnmitnahmen an. Aus technischer Sicht könnte die Verkaufswelle den Deutschen Aktienindex noch einige hundert Punkte nach unten führen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer