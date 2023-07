Ende Juni schockte Siemens Energy (DE000ENER6Y0) mit einer Gewinnwarnung, die Aktie ging mit einem Minus von 37,3 Prozent aus dem Handel: Abermals belasten Qualitätsmängel mit 1 Mrd. Euro und verzögern die Sanierung. Die 67-prozentige Windenergie-Tochter Siemens Gamesa sackte wegen steigender Kosten und technischer Probleme bereits vor Jahren in die Krise; der Zeitpunkt eines Break-Evens ist noch nicht absehbar. An der Börse hat Siemens Energy über 5 Mrd. Euro an Wert verloren; die Marktkapitalisierung beträgt nur noch 11,6 Mrd. Euro. Wer auf eine Stabilisierung des Aktienkurses auf niedrigem Niveau setzt, kann sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.

Discount-Strategie mit 16 Prozent Puffer (Dezember)