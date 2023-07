"Nvidia ist nach wie vor ein Top Pick, der ein erhebliches Potenzial für kurzfristige Kurssteigerungen bietet – als einziges Unternehmen, das aufgrund von KI im Kalenderjahr 2023 wahrscheinlich einen Gewinn erzielen wird", heißt es in dem Bericht der Analysten. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse von Nvidia im Mai "berichten unsere Branchenkontakte täglich von neuen Aufträgen von Kunden, die bis jetzt nicht als Großkunden in Betracht gezogen wurden“, so Morgan Stanley weiter.

Aktie fast verdreifacht Nvidia: Goldmänner heben Kursziel an – the sky is the limit?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer