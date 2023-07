12.07.2023 - Inflation - Konjunkturdaten - Zinsen! Neuerlich beherrschten die seit Monaten präsenten Themen die Märkte im abgelaufenen Juni. Die im Juli beginnende Berichtssaison wird in weiterer Folge allerdings ein Bild von der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen zeigen.

1. Marktrückblick

Nach zehn Zinsschritten in Folge leitete die US Federal Reserve (Fed) im Juni eine Zinspause ein und beließ den Leitzins unverändert. Allerdings hob Fed-Chef Jerome Powell hervor, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Zinsschritte im Jahr 2023 geben würde, daraufhin wurden noch zwei Zinserhöhungen an den Märkten erwartet. Zinssenkungen wurden vorerst hingegen von Powell dezidiert ausgeschlossen. Die Renditen an den globalen Anleihemärkten, insbesondere in den USA, begannen daraufhin wieder zu steigen und wurden von Aussagen der Notenbanker weiter befeuert. Die Aktienmärkte zeigten sich jedoch weiterhin optimistisch und kletterten nach oben, der S&P 500 kehrte sogar wieder in den Bullenmarkt zurück. Die Themen künstliche Intelligenz, die Zinssenkungen in China zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Schwäche sowie robuste Konjunkturdaten waren unter anderem Gründe dafür.