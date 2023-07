Lithium Ionic unterzeichnet eine Absichtserklärung mit der lokalen Regierungsbehörde Invest Minas und erhält einen Prioritätsstatus, um die Lizenzierung und Erschließung seiner Lithiumprojekte Itinga und Salinas in Brasilien zu beschleunigen

TORONTO, ON, 19. Juli 2023 / IRW-Press / - Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FWB: H3N) („Lithium Ionic“ oder das „Unternehmen“) meldet, dass das Unternehmen mit dem Wirtschaftsministerium des Bundesstaates Minas Gerais (SEDE) und dem Integrierten Entwicklungsinstitut von Minas Gerais (INDI), zusammen als Invest Minas bezeichnet, eine unverbindliche Absichtserklärung („MOU“) unterzeichnet hat, die den Lithiumprojekten Itinga und Salinas im Bundesstaat einen Prioritätsstatus einräumt, wodurch das behördliche Genehmigungsverfahren für die Umweltlizenzierung, die Projekterschließung und den Betrieb gestrafft und beschleunigt werden könnte.

Eckdaten der MOU:

- Lithium Ionic unterzeichnet eine Absichtserklärung mit Invest Minas (Wirtschaftsministerium des Bundesstaates Minas Gerais und Institut für Integrierte Entwicklung von Minas Gerais), um die Entwicklung des Batteriematerialsektors in der Region gemeinsam zu fördern.

- Die Lithiumprojekte Itinga und Salinas von Lithium Ionic haben von den regionalen Regierungsbehörden des Bundesstaates Minas Gerais den Prioritätsstatus erhalten, was die Unterstützung und Beschleunigung von Genehmigungen und Lizenzen im Rahmen des Erschließungsprozesses erleichtert.

- Invest Minas wird Lithium Ionic während der Explorationsphase bis hin zur Betriebsphase vorrangig unterstützen, unter anderem im Hinblick auf die Umweltlizenzierung und andere erforderliche behördliche Genehmigungen, um das Lithiumprojekt Itinga voranzutreiben.

- Lithium Ionic verpflichtet sich, die Beschäftigung in der Region zu fördern, indem das Unternehmen während der Explorations-, Bau-, Erschließungs- und Betriebsphase der Projekte nach Möglichkeit lokale Zulieferer und Arbeiter einsetzt.

Blake Hylands, P.Geo., Chief Executive Officer von Lithium Ionic, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, unsere bestehende Partnerschaft mit dem Bundesstaat Minas Gerais durch eine Vereinbarung zu festigen, die unseren gegenseitigen Wunsch unterstreicht, auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten, um die Batteriematerialindustrie in der Region voranzubringen und wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern, der zukünftiges Investitionskapital in den Bundesstaat holen wird. Nachdem Itinga und Salinas nun von der Regierung des Bundesstaates Minas Gerais als ‚vorrangige Projekte‘ eingestuft werden, glauben wir, dass wir einem effizienteren und schnelleren Genehmigungsverfahren entgegensehen können, während wir Fortschritte in Richtung unseres Ziels, schnell ein Lithiumproduzent zu werden, machen.“