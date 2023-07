FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit uneinheitlicher Tendenz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwochnachmittag präsentiert. Während die Standardwerte mehrheitlich nachgaben, legten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend zu. Der Dax notierte zuletzt 0,25 Prozent tiefer bei 16 085,25 Punkten. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln gewann dagegen 0,79 Prozent auf 28 290,55 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone sank um rund 0,1 Prozent.

Unterdessen nahm die Erholung der Immobilienwerte weiter Fahrt auf. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate stand mit einem Kursanstieg von 4,6 Prozent an der Spitze des Branchentableaus und auf dem höchsten Niveau seit Anfang Mai. Die Aktien von Vonovia schafften es an der Dax-Spitze mit plus 7,4 Prozent gar zurück auf den Stand vom März. LEG führten den MDax mit plus 7,0 Prozent an. Im Jahr 2023 liegen sie inzwischen wieder im Plus, nachdem sie Ende Mai noch ein Viertel an Wert verloren hatten.