DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Anlagestory des Pharmakonzerns werde schon als stark vom Medikament Dupixent abhängig wahrgenommen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erfolge, die das Unternehmen im März bei einer Studie zum Einsatz gegen die Lungenerkrankungen (COPD) verbuchte, hätten das Wachstumsprofil des Mittels dann noch gestärkt. Positive Kommentare eines bekannten Experten seien leicht positiv für Sanofi./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 06:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 98,33EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m