Die Som­mer­flaute hat auch die Kapi­tal­märk­te er­reicht. Die span­nendste Ent­wicklung der letz­ten vier Wo­chen war der quar­tals­wei­se statt­fin­den­de Rück­setzer in den ers­ten Han­dels­tagen des neu­en Quar­tals. Die­ser wur­de in we­ni­ger als einer Wo­che durch Nach­käufe be­reits wie­der aus­ge­glichen. Was ein­mal mehr für die ro­bus­te Si­tu­ation der Ak­tien­märkte spricht. Diese ar­bei­ten sich ste­tig in klei­nsten Schrit­ten wei­ter nach oben.

Outlook

Völlig un­ver­än­dert zum letz­ten Be­richt: Der Durch­lauf eines Kon­junk­tur­zyk­lus (De­pres­sion, Auf­schwung, Boom, Ab­schwung, De­pres­sion usw.) dau­ert in der Real­wirt­schaft rund sie­ben Jah­re. Wo­bei die Auf­schwungs­phase (De­pres­sion bis En­de des Booms) rund 5 Jah­re dau­ert und die Ab­schwungs­phase (Ab­schwung bis En­de De­pres­sion) rund 1-2 Jah­re. Der letz­te Durch­lauf des Kon­junk­tur­zyk­lus bis 2019 wur­de künst­lich durch nie­drige Zin­sen und US-po­li­ti­sche Rhe­to­rik auf elf Jah­re vervlän­gert.

Die Kapi­tal­mär­kte lau­fen der Real­wirt­schaft zu­meist um 6-9 Mo­nate voraus – die Dau­er des Zyk­lus ist also letzt­lich iden­tisch. Der Auf­schwung an den Ka­pi­tal­märk­ten ver­läuft zu­meist in fünf Wel­len (El­liott Waves). Im lau­fen­den Auf­schwungs­zyk­lus wa­ren die Wel­le 1 von März 2020 bis De­zem­ber 2021 (stei­gen­de Kur­se) – die Wel­le 2 seit­dem bis Ok­to­ber 2022 (rück­läu­fige Kur­se) – und die Wel­le 3 seit­dem bis heu­te mit wie­der stei­gen­den Kur­sen. Die lau­fen­de Wel­le 3 wird – sicher­lich – die bis­her­igen Höchst­kurse der Wel­le 1 weit über­stei­gen. Wir er­war­ten dies im Lau­fe 2023-2024. Durch­zo­gen wird die brei­te Er­hol­ung immer wie­der von klei­ner­en Rück­setz­ern von 5-10%. Die­se Ge­legen­hei­ten wer­den wir bei Cash-Posi­ti­onen zum wei­teren Auf­bau von Ak­tien sukvzes­sive nut­zen.



Im Ein­klang mit sin­ken­den Zins­er­war­tun­gen und stei­gen­den Ak­tien wer­den dann auch Bonds fes­ter no­tie­ren. Gold schafft nicht den Sprung über ein All-Time-High bei 2.060 US-$/Unze und bleibt für uns eine Sell-Po­si­tion.



Der US-$ voll­zieht eine zu­sätz­liche Schlei­fe und wird in Rich­tung 1,15 US-$/€ ge­gen sei­nen seit Mai 2008 lau­fen­den Ab­wärts­trend von unten sto­ßen. Hier er­war­ten wir – sehr klar – das Re­ver­sal in Rich­tung der Pari­tät. Auch eine wei­tere Be­we­gung unter 0,96 in Rich­tung des All-Time-Highs ge­gen den Euro bei 0,84 US-$/€ kön­nen wir uns sehr gut vor­stel­len.