Goldmänner empfehlen: Chinesische Tech-Aktien als KI-Boom-Gewinner!

Goldman Sachs hat mehrere chinesische Aktien aus dem Cloud-Computing-Sektor analysiert, die langfristig wahrscheinlich vom KI-Boom profitieren dürften. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Demnach würden KI-Anwenungen in Zukunft große Mengen an Rechenkapazität erfordern, was die Cloud-Computing-Sparten der chinesischen Internetriesen Baidu, Alibaba und Tencent ankurbeln dürfte, so die Goldman-Analysten um Ronald Keung.