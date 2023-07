Das war das höchste der Gefühle, was Anleger erwarten konnten. Folgerichtig steigen die Börsen, da das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA jetzt näher scheint als noch 24 Stunden zuvor. Gerade einmal mit 20 Prozent preist der Anleihemarkt aktuell die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung am 20. September erneut an der Zinsschraube drehen wird. Und Stand jetzt erwarten die Investoren auf der Sitzung im März 2024 bereits die erste Leitzinssenkung.

Dass Powell gestern Abend zudem die Aussage aus dem Juni wiederholte, dass die Fed keine Rezession sehe, war das Sahnehäubchen auf der Torte, die gestern serviert wurde. Wenn die Inflation jetzt weiter zurückgeht, würde der Aktienmarkt genau das bekommen, worauf er gehofft hat. Die Fed könnte erfolgreich die Inflation niedergerungen haben, ohne eine Rezession als Nebenwirkung.