Apple Quartalszahlen – Wie ist die Lage?

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich in den kommenden Tagen auf die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne wie AMD, Apple und Amazon. Wenn diese drei Unternehmen den Börsen das „AAA“-Rating verleihen, dürfte die Rally neue Nahrung erhalten. Vor allem AMD mit dem Hype um Künstliche Intelligenz konnte am Dienstag die hohen Erwartungen erfüllen und hob die Prognose an.

Apple Bewertung zu hoch?

Getragen wurde die Rally in den letzten Wochen vor allem von dem KI-Hype. Das hat die Aktien und Bewertungen der Tech-Riesen in diesem Jahr stark ansteigen lassen. Die sieben größten Aktien im S&P 500 - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta und Tesla - werden mit dem 32-fachen ihrer voraussichtlichen Gewinne der nächsten 12 Monaten gehandelt.

Aus diesem Grund warnen auch die Analysten von Goldman Sachs, dass die Geschichte nahe legt, dass sich diese Bewertungen langfristig nicht halten lassen und Anleger zweimal nachdenken sollten.

Vergleiche werden gerne mit der Dot-com-Erfahrung der späten 1990er Jahre gezogen. Und es ist tatsächlich richtig, dass die Annahmen und Ausgaben der Unternehmen nicht richtig waren. Es sollte nicht vergessen werden, dass die damals gehypten Telekommunikationsunternehmen, viel Geld für die Installation von kilometerlangen Glasfaserkabeln ausgaben und damit nie eine ausreichende Rendite erzielten, um ihre Kapitalkosten zu decken.

Wie könnte sich die Neubewertung des Nasdaq auf Apple auswirken?

Nach der Neugewichtung des Nasdaq 100 könnten die einstigen Highflyer der vergangenen Monate, zu denen zweifelsohne Apple gehört, irgendwann in eine länger anhaltende Korrekturphase übergehen und andere Aktien an ihrer Stelle etwas stärker in den Fokus rücken. Zudem ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen, welche Geschäftsmodelle im Bereich der KI funktionieren werden. Zwar sind Anleger von der „coolen“ Technologie mehr als begeistert. Aber wer außer vielleicht den Infrastrukturanbietern Nvidia in naher Zukunft mit welchen Anwendungsbereichen für KI tatsächlich wie viel Geld verdienen wird, ist die große und wahrscheinlich noch lange offene Frage