Spitz auf Knopf!

Kommt die Korrektur oder kommt sie nicht? Die Kursrally bei Nvidia steht womöglich stellvertretend für die fulminante Aufwärtsbewegung, die der Technologiesektor in den letzten Monaten kreieren konnte.

Nvidia stand in den letzten Wochen ein ums andere Mal an der Schwelle zu einer Korrektur, doch bislang konnte die Aktie den Eintritt in dieses Szenario verhindern. Ob das aber auch so bleiben wird, ist mit Blick auf die Charttechnik zumindest fraglich…



Der obere Chart verdeutlicht es. Nvidia ist aktuell drauf und dran, eine Doppeltopformation auszubilden. Der Chart weist in den Bereichen um 479 US-Dollar und 474 US-Dollar zwei markante Hochs aus. Das Tief zwischen diesen beiden Hochs wurde im Juli im Bereich von 440 US-Dollar markiert.

Diesem Kursbereich kommt nun eine große Bedeutung zu. Sollte Nvidia die 440 US-Dollar unterschreiten, würde sich die Doppeltopformation vervollständigen. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Aktie noch einmal in Richtung 400 US-Dollar bringen.

Aber vielleicht macht Nvidia auch das, was Nvidia in den letzten Wochen und Monaten immer tat und schlägt der Korrektur ein Schnippchen. Hierzu müsste es für die Aktie aber nachhaltig über die 479 US-Dollar gehen.