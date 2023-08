ZÜRICH (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich am Dienstag die Kursbewegungen zwar grundsätzlich in Grenzen gehalten. Die Stimmung war aber von einer gewissen Vorsicht geprägt, weshalb der SMI schließlich in der roten Zone schloss. Zwar sei die Bilanzsaison bisher recht gut ausgefallen, doch hätten die Börsen "neuen Gegenwind aus allen Richtungen erhalten", sagte ein Händler. So dämpften etwa neue Zinssorgen die Stimmung. Höhere Zinsen bremsten die Konjunktur und belasteten die Profitabilität der Unternehmen, sagte ein Händler. Angeheizt wurden die Zinssorgen bereits am Vortag von US-Notenbank-Gouverneurin Michelle Bowman. Sie sagte, dass eine weitere Erhöhung der Leitzinsen wohl notwendig sei, um die Teuerung wieder auf das angestrebte Ziel von zwei Prozent zu drücken.

Entsprechend waren die Kursverluste der US-Börsen keine Stütze für den Schweizer Aktienmarkt. Die US-Anleger dürften sich vor der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise am Donnerstag und der Produzentenpreise am Freitag nun weiter vorsichtig verhalten, hieß es am Markt. Von den Daten erhoffen sich die Investoren Aufschluss über das weitere Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation. Daneben drückten am Dienstag die jüngsten chinesischen Handelszahlen für Juli auf die Stimmung. Sowohl die Importe als auch die Exporte brachen ein. Schließlich wurden laut Händlern auch die gestiegenen Erdölpreise wieder zu einem wichtigen Thema, gilt doch Öl als Schmierstoff der Konjunktur.