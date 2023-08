Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

US-Haushaltsdefizit wird im Jahr 2023 auf 1.686 Mrd $ ansteigen. Im Jahr 2022 lag das Defizit bei 1.403 Mrd $. Ab 2025 werden Defizite von jährlich über 2.000 Mrd $ erwartet (Quelle: Statista.com).US-Präsident Joe Biden: „Wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge“.Taiwans Vizepräsident William Lai wird in New York und San Francisco empfangen (vgl. Meldungen vom 03.08.23, 06.06.23, 20.04.23, 27.02.23, 31.08.22, 09.08.22)Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 56.240 Euro/kg, Vortag 55.942 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 22,57 $/oz, Vortag 22,66 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 907 $/oz, Vortag 913 $/oz). Palladium gibt vorübergehende Gewinne auf über 1.300 $/oz wieder ab (aktueller Preis 1.274 $/oz, Vortag 1.275 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 85,90 $/barrel, Vortag 86,25 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,0 % auf 411,31 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,7 % auf 371,40 $. Bei den Standardwerten steigt Franco-Nevada 2,2 %. Endeavour gibt 1,1 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Wesdome 12,8 %, Argonaut 7,3 % und New Gold 6,9 % an. Belo Sun verliert 7,1 %. Bei den Silberwerten steigen Coeur 8,9 %, Minaurum 8,0 % und Excellon 7,1 %. Silver Bull fallen 13,6 % und Santacruz 5,6 %.