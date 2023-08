Cybeats gewinnt einen der drei größten europäischen Telekommunikationsbetreibern für die Evaluierung von SBOM Studio

Dies ist bereits der zweite weltweit führende Telekommunikationsanbieter, der SBOM Studio in einer Pilotphase bewertet, und folgt auf die jüngste Bekanntgabe von Cybeats, den Telekommunikationsmarkt in die Liste der Zielmarktsegmente aufzunehmen.[iii] Cybeats hat eine beeindruckende Konversionsrate von 75 % von Pilotevaluierungen zu kommerziellen Verträgen erreicht, wie bereits im Januar 2023 bekannt gegeben worden war.[iv] Das Unternehmen führt außerdem Gespräche mit einem der drei größten Telekommunikations- und Betreiberlösungsanbieter (MSP) der Welt, um eine kommerzielle Partnerschaft anzustreben, seine Marktreichweite zu nutzen und die SBOM Studio-Plattform global zu skalieren.

„Der Telekommunikationsmarkt bekundet weiterhin enormes Interesse an SBOM-Management und Cybeats ist mit der Resonanz auf sein Produkt und dem raschen Wachstum seiner kommerziellen Pipeline sehr zufrieden. Das Engagement in der Telekommunikationsbranche zu diesem Zeitpunkt bringt die Vorteile eines Pionierunternehmens mit sich, zumal der Telekommunikationssektor sowohl nach Innovationen strebt als auch bald regulatorischen Herausforderungen in den Bereichen SBOM-Management und Softwarelieferkette ausgesetzt sein wird. Dieses Engagement unterstreicht unseren Erfolg bei der Vergrößerung unserer Reichweite mit SBOM Studio, einer bewährten und von Branchenführern in zahlreichen anderen Sektoren bevorzugten Lösung“, sagte Bob Lyle, CRO von Cybeats.

Hinsichtlich der jüngsten Pressemitteilung von Cybeats vom 16. Juni[v] gab das Unternehmen seine strategische Ausrichtung bekannt, um auch den globalen Telekommunikationssektor zu integrieren, da dieser die Software Bill of Materials (SBOM) immer rascher nutzt. Das Unternehmen hat seine kommerzielle Pipeline weiter gestärkt, die nun mehr als sechs qualifizierte Telekommunikationskunden umfasst, die sich in unterschiedlichen Stadien der kommerziellen Entwicklung befinden und von denen einige zu den größten Mobilfunknetzbetreibern und Anbietern von Mobilfunkausrüstung der Welt zählen.