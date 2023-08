Gemeinsam wollen Infosys und Iga Świątek, die Nummer 1 der Tenniswelt, die digitale Innovation fördern und Frauen auf der ganzen Welt inspirieren

Infosys hat über acht Jahre lang als digitaler Innovationspartner für die ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open und die International Tennis Hall of Fame dazu beigetragen, Tennis neu zu gestalten. Dabei hat das Unternehmen das Spielerlebnis für das Tennis-Ökosystem durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Cloud und Datenanalyse verändert.

Das Unternehmen wird eng mit dem Team von Świątek zusammenarbeiten. Ziel ist es, ein fortschrittliches Datenanalyse- und Video-Dashboard zu erstellen. Dabei soll KI eingesetzt werden, um ihr Training zu optimieren und sie dabei zu unterstützen, ihre Stärken schnell weiterzuentwickeln und ihre Strategie durch kontinuierliches Lernen anzupassen. Mehrere Kunden von Infosys verfolgen einen ähnlichen Ansatz: Sie nutzen digitale Technologien wie KI, maschinelles Lernen, Cloud und mehr, um ihre Entwicklung und Transformation zu beschleunigen. Zudem werden Infosys und Świątek gemeinsam Programme entwickeln, die junge Frauen auf der ganzen Welt inspirieren und befähigen – wie die Konzeption und Förderung von Programmen für Frauen aus unterversorgten Gemeinschaften sowie den Aufbau von Karrieren in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT).

Iga Świątek kommentiert: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Infosys. Das Unternehmen nutzt seine technologische Expertise, um das Tenniserlebnis für viele Menschen zu verändern. Denn obwohl Tennis und Technologie auf den ersten Blick recht unterschiedlich erscheinen, gibt es doch sehr viele Gemeinsamkeiten – dazu zählen strategisches Denken und Lernen sowie die Fähigkeit, sein Spiel für jede Situation weiterzuentwickeln und anzupassen. Es berührt mich sehr, was Infosys abseits des Tennisplatzes tut: Es befähigt Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen zu inspirieren – insbesondere junge Frauen. Sie sollten sich darauf vorbereiten, eine starke Rolle in einer Welt zu spielen, in der es nicht möglich sein wird, ohne starke digitale Fähigkeiten und Kenntnisse zu leben und zu wachsen."