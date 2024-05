Im Dividenden-Radar wenden wir uns heute dem Unternehmen in Deutschland zu, dass über einen längeren Zeitraum seine Dividenden konstant erhöht hat als jedes andere – Fuchs. Der MDAX-Konzern, der bis zum vergangenen Jahr noch Fuchs Petrolub hieß, hat mittlerweile 22 Jahre in Folge seine Ausschüttungen aufgestockt und ist damit nur noch drei Jahre davon entfernt, zum Dividenden-Aristokraten zu werden.

Seit Fresenius Ende vergangenen Jahres beschlossen hat, die Dividendenzahlungen auszusetzen, gibt es in Deutschland kein Unternehmen mehr, das mindestens 25 Jahre in Folge seine Ausschüttungen gesteigert hätte. Das ist aber die Voraussetzung, um in den Kreis der Dividenden-Aristokraten aufgenommen zu werden. In der noch exklusiveren Königs-Kategorie – Unternehmen mit mindestens 50 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhungen – befinden sich fast nur US-Konzerne, wie beispielsweise Coca-Cola, die wir in der vergangenen Woche besprochen haben oder Altria aus dem Radar von Anfang April.