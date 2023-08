Im Kaufrausch: Das ist Cathie Woods neue Lieblingsaktie

Cathie Wood – CEO von Ark Invest – hat am Montag insgesamt fast 604.000 Aktien von Archer Aviation gekauft. Die Transaktion hatte einen Wert von fast 3,9 Millionen US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von 6,39 US-Dollar am Montag. Die Käufe erfolgten über den Ark Innovation ETF (ARKK), den Ark Autonome Technologie und Robotik ETF (ARKQ) und den Ark Weltraumforschung & Innovation ETF (ARKX). Bereits in der vergangenen Woche zeigte Wood ihre bullishe Haltung gegenüber der Aktie, indem sie mehrere Trades für ihre Fonds tätigte. Wood scheint ein gutes Timing bewiesen zu haben, denn die Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 10,5 Prozent.

Archer Aviation entwickelt eVTOL-Flugzeuge (eVOTL ist ein Akronym aus electric Vertical Take-Off and Landing aircraft). Diese Flugzeuge sollen Personen als Lufttaxi befördern. Das Unternehmen ist unrentabel und für die nächsten Jahre werden keine Gewinne erwartet – ein optimaler Kandidat für Woods disruptive Growth-Aktienstrategie. Cathie Wood begann bereits im September 2021 mit dem Kauf von Archer-Aktien. Für den Flagship-ETF ARKK kaufte sie allerdings erst diesen August Anteile.