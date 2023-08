- 70 % der 400 Millionen Menschen in Lateinamerika verfügen über kein Bankkonto oder nur eingeschränkten Zugang zu einem Bankkonto

- Die Technologie von Braight bietet eine 95%ige Genauigkeit bei der Vorhersage des Finanzverhaltens von Kreditnehmern

VANCOUVER, BC, 31. August 2023 / IRW-Press / - Braight AI, ein führender Anbieter von Big-Data-Analyselösungen, die von künstlicher Intelligenz (KI) Gebrauch machen, und eine 100%ige Tochtergesellschaft von Kings Entertainment Group Inc. (CSE: JKPT) (OTCPK: KENGF) (FWB: L12) („Kings Entertainment“ oder das „Unternehmen“), befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Banken in Lateinamerika und rechnet mit der Unterzeichnung erster Verträge im dritten Quartal 2023 im Hinblick auf die Integration des firmeneigenen Services für die Bewertung des Kreditrisikos (Risk Scoring) von Braight, AI Risk Credit. Da 70 % der 400 Millionen Einwohner Lateinamerikas über kein Bankkonto oder nur eingeschränkten Zugang zu einem Bankkonto verfügen, bietet die ‚AI Risk Credit‘-Technologie von Braight eine zeitgemäße Lösung, die es Finanzinstituten ermöglicht, die Kreditwürdigkeit von Millionen von Menschen zu bewerten, die derzeit vom Finanzwesen für Konsumenten ausgeschlossen sind.

„Der Zeitpunkt für den Eintritt in den extrem großen lateinamerikanischen Markt könnte nicht besser sein“, so Maciej Jarząb, CEO von Braight. „Finanzinstitute wissen schon seit Jahren, dass Daten Gold wert sind. Aber jetzt beginnen sie zu erkennen, wie leistungsfähig und revolutionär künstliche Intelligenz ist und wie sie ihre Fähigkeit verbessern kann, mehr Geschäfte zu sichern und gleichzeitig ihr Risiko zu mindern. Mit den Tools zur Verhaltensdatenanalyse von Braight können sie fundierte Entscheidungen über Kunden für jedes beliebige kreditähnliche Produkt treffen.“