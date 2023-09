Kings Entertainment-Tochter Braight AI wird Mitglied von Fintech Mexico und agiert als Innovationstreiber für KI-gestützte prädiktive Analytik im wachstumsstarken Fintech-Sektor

- Fintech Mexico ist eine renommierte Vereinigung zur Förderung der Zusammenarbeit und Innovation

- Mit Braights Know-how auf dem Gebiet der datengesteuerten prädiktiven Analyse ist eine enorme Wertschöpfung möglich

VANCOUVER, British Columbia, 5. September 2023 / IRW-Press / – Braight AI, ein führender Anbieter von Big Data-Analyselösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kings Entertainment Group Inc. (CSE: JKPT) (OTCPK: KENGF) (FWB: L12) („Kings Entertainment“ oder das „Unternehmen“), ist eine strategische Mitgliedschaft bei Fintech Mexico, einer renommierten Vereinigung zur Förderung der Zusammenarbeit und Innovation im wachstumsstarken Finanztechnologiesektor (Fintech-Sektor), eingegangen. Laut Prognosen wird der Fintech-Sektor mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 19,8 % bis zum Jahr 2032 die 1,1-Billionen-Dollar-Marke erreichen [1]. Mit seinen Spezialkenntnissen in der Nutzung von Online-Verhaltensdaten für die prädiktive Analyse ist Braight in die Lage, durch die Weiterentwicklung datengesteuerter Lösungen im Bereich der Risikobewertung von Verbrauchern, des Kundenerfolgs, des Marketings und des Vertriebs einen wichtigen Beitrag zum Fintech-Sektor im Allgemeinen und zu Fintech Mexiko im Besonderen zu leisten.

Fintech Mexico sieht seine Aufgabe in der Förderung von Innovation, Inklusivität und Wachstum im mexikanischen Fintech-Ökosystem. Der Verband ist bei Unternehmen und Innovatoren der Fintech-Branche als Interessenszentrum anerkannt und bietet eine Plattform für die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch sowie für strategische Partnerschaften, die das Wachstum des Fintech-Ökosystems fördern. Mit seiner Mitgliedschaft unterstreicht Braight seine Bereitschaft, den Finanztechnologiesektor in Mexiko und auch anderen Ländern mit seinen modernen KI-Lösungen zu unterstützen.