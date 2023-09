Wirtschaft Scholz schlägt "Deutschland-Pakt" vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schlägt Ländern, Kommunen und Opposition einen "Deutschland-Pakt" vor, um die Modernisierung des Landes voranzutreiben. "Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung", sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag.



Der "Deutschland-Pakt" solle dort ansetzen, wo die Bürger Fortschritte "am dringendsten" erwarteten: bei der Energieversorgung, beim Bau neuer Wohnungen und Häuser, bei der Modernisierung und Digitalisierung der Infrastruktur, bei der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie bei der digitalen Verwaltung. Man habe den 16 Ländern dazu "sehr konkrete Vorschläge" übermittelt, so Scholz. In den kommenden Jahren müsse man unter anderem die Netze für Strom und Wasserstoff aufbauen, was Investitionen "von mehr als 100 Milliarden Euro" auslösen und "Tausende gute Arbeitsplätze" schaffen werde.