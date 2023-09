Warren Buffetts Wette geht auf: Jetzt rein in die Ölaktie Occidental Petroleum?

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat Anfang des Jahres den Anteil an Occidental auf 25 Prozent erhöht. Buffett begann Anfang 2022 mit dem Aufbau der aktuellen Position zu einem Preis von 46,79 US-Dollar pro Aktie, nachdem er 2019 und 2020 erste Käufe und Verkäufe getätigt hatte. Die Occidental-Aktie notiert bei rund 67 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Februar. Buffetts letzter Kauf erfolgte im Juni zu einem Preis von 57,25 US-Dollar pro Aktie. Das steht im Einklang mit seinen früheren Käufen, die meist unter 60 US-Dollar pro Aktie erfolgten. Bislang hat sich diese Position für die Investorenlegende also als Gewinn erwiesen.

Der Ölpreis ist zu Wochenbeginn auf ein Zehnmonatshoch gestiegen. So stieg Brent-Öl auf bis zu 91 US-Dollar je Barrel. West Texas Intermediate-Öl (WTI) stieg um 1,7 Prozent auf 87,20 US-Dollar und erreichte damit ein neues Neunmonatshoch. Laut einem Bericht der staatlichen Saudi Press Agency wird Saudi-Arabien seine freiwilligen Produktionskürzungen von einer Million Barrel pro Tag bis Ende 2023 verlängern. Auch Russland kündigte eine Verlängerung der Produktionskürzung an. Alexander Novak, stellvertretender Ministerpräsident, sagte, dass Russlands Ölexportkürzung bis zum Ende des Jahres laufen werde. In der Folge legten am Dienstag auch Öl-Aktien zu, darunter Occidental Petroleum (Oxy).

Energietitel standen 2022 an der Spitze des Marktes und waren Top-Performer des S&P 500, nachdem die russische Invasion in der Ukraine zu globalen Verwerfungen an den Energiemärkten geführt hatte. Die Ölpreise und auch viele Energieaktien sind in diesem Jahr aber gefallen und wurden durch die Stabilisierung der globalen Märkte nach unten gezogen. Im Juli und August erholten sich die Ölpreise wieder und stiegen über die psychologisch wichtige Marke von 80 US-Dollar pro Barrel. Viele Analysten rechnen mit einem weiteren Anstieg in den kommenden Monaten, da die sich erholende Nachfrage auf ein knappes Angebot stößt.

Sollten die Ölpreise auf hohem Niveau bleiben, könnte sich auch die Oxy-Aktie wieder gut entwickeln. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund fünf Prozent auf dem Kurszettel. Der derzeitige Analystenkonsens impliziert nur noch ein Aufwärtspotenzial von drei Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion