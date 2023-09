PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend mit Kursverlusten geschlossen. Einzig Budapest konnte gegen den Trend deutlich zulegen. Die europäischen Leitindizes gingen ohne klare Richtung aus dem Handel.

An der Budapester Börse verzeichnete der Bux ein Plus von 1,26 Prozent auf 56 590,98 Punkte. Die umsatzstärksten Titel waren OTP , die um 1,1 Prozent zulegten. Sehr fest schloss auch die Pharmaaktie Richter Gedeon mit plus 3,1 Prozent. Mol gewannen 0,8 Prozent, während Opus 2,2 Prozent und Magyar Telekom 0,3 Prozent verloren.