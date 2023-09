Seit ihrem 12-Monatstief bei 86,53 Euro vom 4.10.22 Euro ging es mit der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) bis zum 25.7.23 um 60 Prozent auf bis zu 138,72 nach oben. Nach einer kurzen Korrektur auf bis zu 125,26 Euro (18.8.23) konnte sich die Aktie wieder auf ihr derzeitiges Niveau bei 134,28 Euro erholen.

Trotz der starken Kursanstiege der Aktien der Bereiche zivile Luftfahrt und Rüstung bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 165 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 140 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.