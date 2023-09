Cathie Wood kauft diese Aktie, die um 43 Prozent eingebrochen ist

Die Chefin der Investmentfirma ARK Invest hat ein großes Aktienpaket der Online-Spieleplattform Roblox eingekauft, deren Kurs sich im vergangenen Monat zeitweise fast halbiert hat. Nicht nur für unerfahrene Investoren ist es sehr riskant, wenn sie versuchen, den tiefsten Punkt einer Abwärtsbewegung vorherzusehen. Auch erfahrene und berühmte Fondsmanager wie Cathie Wood können sich dabei schnell mal die Finger verbrennen.

Nicht umsonst besagt eine bewährte Börsenweisheit: "Never catch a falling knife". Was in etwa bedeutet, dass nicht versucht werden sollte, Aktien oder Indizes in einer Abwärtsbewegung zu kaufen. Die Gefahr, mit seiner Einschätzung daneben zu liegen und immer größere Verluste einzufahren, ist einfach zu hoch.