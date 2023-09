Frische Zahlen von Hornbach, Hennes & Mauritz und Investor Day bei Totalenergies

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pressekonferenz)

08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

Frankreich: Totalenergies, Investor Day



Konjunkturdaten



03:30 Uhr, China: Industriegewinne 08/23

08:00 Uhr, Deutschland: Gfk-Verbrauchervertrauen 10/23

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 09/23

10:00 Uhr, EU: Gelgmenge M3

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter

