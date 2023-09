Seit einigen Tagen mehren steigende Ölpreise wieder die Inflationsbedenken. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete am Montag so viel wie zuletzt im November. Bisher sehe er bei der beeindruckenden Ölpreisrally keine Ermüdungssignale, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Aktien von Ölkonzernen profitierten davon nur mäßig: Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips legten um bis zu 0,7 Prozent zu.

Die Risikobereitschaft der Anleger bleibe zunächst gering, hieß es am Markt. Im Mittelpunkt steht die Hoffnung, dass es am Mittwoch keine erneute Zinserhöhung der amerikanischen Währungshüter geben wird und vielleicht auch Signale folgen, dass die Zinsspirale ihr Ende erreicht. Laut Tonia Zimmermann vom Schweizer Fintech-Unternehmen UMushroom ist der Entscheid aber alles andere als klar. "Wie immer steht die Herausforderung, eine Balance zwischen Preis- und Wirtschaftsstabilität zu finden, im Mittelpunkt", sagte die Expertin.

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts des nahenden Zinsentscheids der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger in New York am Montag zurückgehalten. Nach einem verhaltenen Start berappelten sich die Aktienkurse ein wenig. Zuletzt gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,22 Prozent auf 34 692,76 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 4461,95 Punkte hoch, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,33 Prozent auf 15 252,35 Punkte zulegte. Von Daten zum Immobilienmarkt gingen keine erkennbaren Impulse für die zuletzt schwachen US-Börsen aus.

