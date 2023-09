Goldaktien uneinheitlich

N-tv.de: „Russlands Präsident Wladimir Putin braucht Aserbeidschan, um mehr Gas in die EU zu liefern“.

Mit einem einzigen Satz bricht das Lügengebäude unserer Regierung über „Putins Gas-Erpressung“ und dass Putin Energielieferungen „auch als Waffe nutzt“ zusammen. Stattdessen wird immer klarer, dass sich die EU mit dem Kauf von russischem Gas über Aserbeidschan ganz offen an der Finanzierung des Krieges auf der Seite Russlands in erheblichem Umfang beteiligt.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar stabil (aktueller Preis 58.246 Euro/kg, Vortag 58.076 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 23,20 $/oz, Vortag 23,16 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 922 $/oz, Vortag 938 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 1.234 $/oz, Vortag 1.240 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 92,78 $/barrel, Vortag 93,47 $/barrel).



Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % auf 414,26 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,7 % auf 361,31 $. Bei den Standardwerten steigen Agnico und Endeavour jeweils 2,2 %. B2 Gold gibt 0,7 % nach. Bei den kleineren Werten können Novagold 6,9 %, Karora 5,9 % und Galiano 5,6 % zulegen. Northern Dynasty verliert 5,7 %.