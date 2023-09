FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach den Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Angesichts des sehr volatilen Jahresverlaufs habe der Biokraftstoffhersteller sich letztlich solide geschlagen, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der jedoch enttäuschenden Prognose für das neue Geschäftsjahr dürften die Markterwartungen jetzt sinken. Allerdings seien die Ziele womöglich konservativ, was für das Unternehmen nicht unüblich sei./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 06:42 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 37,14EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 50 Euro